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20 октября 2021Семен из ИвановоПокупал набор для ТО Ниссан X-Trail. сделали на 60% дешевле чем официальный дилера, и процентов на 10 чем мой прошлый поставщик. Все быстро, цены классные, доставка бесплатная. Советую всем.Отзыв полностью
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14 октября 2019Вадим ЛРебят, спасибо вам! Честно! Мистер Шрус это не просто магазин автозапчастей, теперь вы сои друзья!!! Ребята профессионалы, сам магазин просто огонь. Спасибо за помощь всем советую!Отзыв полностью
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26 июня 2021Ярослав ТурчинскийЛасточка летает!!! Благодарю вас за помощь, за быстрый подбор, запчасти и сервис на уровне, бесплатная доставка - отдельно СПАСИБО! Так держать! Купил полный комплект на ТО, по ходовке все, плюс новые дворники. Все привезли в один день прямо в сервис...Отзыв полностью
Количество автомобилей растет с каждым годом, ежегодно авто производители выводят на рынок сотни моделей, а автомобиль уже давно не роскошь, а средство передвижения, а для кого то инструмент заработка. Автомобиль отличный помощник для человека, но, к сожалению, он иногда ломается.
Столкнувшись с поломкой авто, мы задумываемся: -где и когда отремонтировать свою «ласточку», «в какой магазин автозапчастей в Иваново мне обратится?», «где взять запчасти и какие?», «сколько это будет стоить?»… Вопросы не простые, автомаркет Мистер шрус попробует ответить на них.
В городе Иваново довольно большое количество магазинов автозапчастей, есть большие, есть маленькие, есть специализированные, но АВТОМАРКЕТ МИСТЕР ШРУС выделяет среди всех УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ и СЕРВИС.
Для наших клиентов мы подготовили:
- Профессиональный подбор запчастей, консультации, помощь в диагностике;
- Более 10000 автозапчастей и аксессуаров в наличии;
- Бесплатную доставку по г. Иваново и г. Кохме;
- Возможность заказать автозапчасти в интернет ресурсе mr-shrus.ru;
- Огромный ассортимент запчастей на заказ на любые маркие авто;
- Огромный отдел - Автозапчасти для иномарок, оригинальных и качественных аналогов и др.
С автомаркет Мистер Шрус ремонт становится проще:
1. Вы ставите авто на ремонт в сервис (мы можем предложить вам проверенные сервисы наших партнеров),
2. Вам делают диагностику, и составляют список необходимых запчастей;
3. Вы звоните нам по телефону +7(4932)499955 или пишете на сайт или в любой месенджер;
4. Вы отправляетесь по своим делам, мы сами доставим запчасти в сервис к нужному времени.
Вы экономите силы и время, а мы радуемся еще одному довольному клиенту!
Отдельное внимание просим обратить на наш интернет магазин автозапчастей, в нем вы можете 24/7 выбрать и заказать любой из представленных товаров. Не нашли необходимый товар, напишите или позвоните нам. Мы точно поможем!